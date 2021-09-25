شارفت أشهر الانتظار الطويلة من محبي مغامرات الجاسوس الأشهر في العالم على الانتهاء، إذ يبدأ في لندن الأسبوع المقبل عرض أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند، "نو تايم تو داي"، بعد إرجائه مرات عدة بسبب الجائحة، في آخر ظهور للممثل دانييل كريغ بشخصية العميل 007.

ويزخر الفيلم الخامس والأخير للممثل البريطاني البالغ 53 عاما في هذه السلسلة بمشاهد سباقات المطاردة والانفجارات وتبادل إطلاق النار، بحسب الإعلان الترويجي للفيلم والذي يعد محبي هذه السلسلة بفيلم لا يقل إثارة وتشويقا عن سابقاته.

ومع تأخير استمر سنة ونصف سنة بسبب الجائحة، يقام عرض أول عالمي للفيلم الثلاثاء في قاعة "رويال ألبرت هال" العريقة في لندن، قبل طرحه في الصالات السينمائية البريطانية اعتبارا من الخميس.

ولهذه المناسبة، سينضم المنتجان مايكل ج. ويلسون وباربارا بروكولي على السجادة الحمراء إلى المخرج كاري جوجي فوكوناغا ("بيستس أوف نو نايشن" و"ترو ديتيكتيف") والممثلين دانييل كريغ ورامي مالك وليا سيدو والمغنية بيلي ايليش التي تؤدي الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل عنوانه "نو تايم تو داي".

وإلى جانب هؤلاء النجوم، سيحضر أيضا الأميران تشارلز ووليام إضافة إلى أفراد في الطواقم الطبية تلقوا دعوات لاكتشاف الفيلم في القاعة العريقة تقديرا لعملهم خلال الجائحة.