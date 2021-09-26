القاهرة - محمد صلاح



وجدت الفنانة دينا الشربيني نفسها في أزمة صعبة عقب انتهاء عقد مع MBC الذي نص على أن تقدم 3 مسلسلات هي «زي الشمس» في 2019، و«لعبة النسيان» في 2020، و«قصر النيل» العام الحالي، والذي لم تحقق من خلاله النجاح الجماهيري أو نسب المشاهدة التي كانت متوقعة، لذلك أعاد المنتجون والقنوات الكبرى حساباتهم في تقديمها كبطلة مطلقة، خاصة أن أعمالها في السينما وآخرها فيلم «ثانية واحدة» خرج سريعا من السباق، ورفعته أغلب دور العرض لصالح فيلمي «أحمد نوتردام» و«ديدو». وتفكر دينا بجدية في العودة مرة أخرى للبطولة الثانية والعمل مع نجوم كبار حتى تضمن تواجدها في أعمال ناجحة تعيدها إلى دائرة نجمات الصف الأول بعد فترة، وأقرب الأعمال المرشحة لها مسلسل محمد رمضان المقبل.