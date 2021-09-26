قالت المخرجة والسيناريست المصرية هالة خليل، إنها بدأت تأليف مسلسل جديد بعنوان "أحلام سعيدة" ومن المتوقع عرضه في موسم رمضان المقبل.

وأضافت المخرجة هالة خليل - في تصريح للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ / - أن المسلسل كوميدي يناقش قضية مهمة دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى ، مشيرة إلى أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

وعن رؤيتها للمسلسلات المنفصلة المتصلة، أعربت عن تحمسها لهذه النوعية من الدراما وحبها لها لأنها تجدها مناسبة لمخرجي الأفلام السينمائية حيث لا تأخذ وقتا طويلا في عملية التصوير ، مؤكدة أن الحلقات القصيرة سواء 5 أو 7 حلقات تمثل ثراء وطوق نجاة للكتاب والمخرجين والممثلين وتفتح الطريق لخلق مواسم متواصلة طول العام.

وتوقعت أن تشهد هذه النوعية من المسلسلات صدى لدى الجمهور عندما يتعود عليها مثلما حدث مع الدراما الطويلة ، مشيرة إلى أن انجذاب الجمهور لأي مسلسل لا يرتبط بعدد حلقاته وانما بجودته ومحتواه وقوته.

وعن عرض الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية، أكدت خليل أنها مع مواكبة التغيير والتطوير وخصوصا في مجال التكنولوجيا لأن كل عصر له معطياته، متوقعة أن يكون المستقبل لهذه المنصات.

ولفتت إلى أن فيلمها (نوارة) المعروض حاليا على إحدى المنصات يحقق نسب مشاهدة عالية رغم أن انتاجه كان من 7 سنوات ، حيث انتج الفيلم سنة 2015، وهو من إخراج وتأليف هالة خليل وبطولة منه شلبي ، وتدور أحداثه حول فتاة اسمها "نوارة" تجسدها منه شلبي وتعيش قصة حب أثناء "ثورة 25 يناير "2011 في مصر، مستعرضا أثر ما كان يجري خلال هذه الفترة على نوارة وعلى قصة حبها وعلى عملها كخادمة في فيلا أحد الوزراء السابقين.

وبشأن كيفية الارتقاء بمستوى السينما، أكدت هالة خليل على ضرورة اهتمام الدولة بصناعة السينما مثلما تفعل مع الدراما خاصة في ظل توجه المنتجين لضخ أموالهم في المسلسلات خاصة أنها تحقق ربحا أعلى حاليا ونسبة المخاطرة فيها أقل بكثير من السينما التي تموت في الوقت الحاضر.. مشيرا إلى أن هذا الأمر ظهر واضحا من تدني عدد الأفلام التي يتم إنتاجها في السنوات الأخيرة رغم أن هناك جمهورا محبا للسينما ويعشقها.