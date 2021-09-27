أحمد الشوني



تعيش الفنانة اللبنانية مروى حالة من الحب خلال الفترة الحالية، جسدتها في أغنيتها "قلبي ياناس" حيث تذاع الأغنية المصورة بطريقة الفيديو كليب على صفحات السوشال ميديا واليوتيوب بعد تحضيرات استمرت فترة طويلة، كان الهدف منها الخروج من حالة العزلة والانغلاق التي فرضتها كورونا على الأسر العربية مؤخرا.

وتقول مروى إن الفن له العديد من الرسائل الحياتية التي من أهمها نشر المحبة والبهجة في نفوس الناس ، لذلك فكرت أن أشارك هموم الناس ومشاكلهم من خلال الفن ، قائلة :" أحاول أن أرد الجميل لجمهور ساندني كثيرا ومازال في كل خطواتي الفنية وليس الهدف أي مكاسب مادية ولكن مكسبي دائما هو قلوب الناس الذين توجوني بلقب ملكة الفن وسندريلا الغناء العربي".



الغريب أن حالة الحب التي تعيشها مروى إنما هي حالة حب فنية وليست حقيقية ولكنها تغني بشكل صرخة الحب من قلبها لجمهورها ليشاركها البهجة والحب ، حيث تقدم شخصية البنت التي أحبت من أول نظره وقررت إعلان حبها فقدمت كلمات عبرت عن إحساسها وعاطفيتها عن طريق فيديو وصفته مروى قائلة:" لحظات سعادة وخروجها للحياة شئ جميل يعبر عن غذاء القلب وهو الحب والقلب عندما ينبض لا يستأذن الحب".



الملحوظ في اختيارات مروى مؤخرا هو اتجاهها نحو القصة أو القضايا المجتمعية والحياتية لذلك جاء اختيار الفكرة في قالب من نوع جديد تقدمه مروى من خلال كليب قصة حب مع الألوان المبهجة التي تعيد رسم البهجة التي انطفأت بسبب الأوضاع التي مر بها العالم الفترة الماضية.



أغنية قلبي يا ناس تعود بالجمهور العربي إلى زمن الفن الجميل لسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والتي يجدها النقاد متجسدة في مروى اللبنانية حاليا .



ووعدت مروى جمهورها من خلال صفحات السوشيال ميديا بأعمال مكثفه الفترة المقبلة بأشكال مختلفة بما يليق بكل الأذواق والأعمار.

قلبي ياناس توزيع الموسيقي عمر الخضري ، مهندس الصوت مصطفى رءوف ، ألحان محمد مصطفى، كلمات رامي جمال، إخراج هادي أبو العز، فكرة خالد عيسى .





أغنية قلبي يا ناس







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