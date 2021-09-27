قالت شركة أوديون لإدارة دور العرض السينمائي بلندن اليوم الاثنين إنها باعت أكثر من 175 ألف تذكرة لفيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" الذي سيبدأ عرضه هذا الأسبوع بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت الشركة المملوكة لشركة (إيه.إم.سي) المدرجة في البورصة الأمريكية إن المشاهدين في دور العرض الخاصة بها في بريطانيا زاد عددهم بنسبة عشرة بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة بدعم من زيادة الإقبال على فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين.

وقالت أوديون "فيلم جيمس بوند الجديد من المتوقع أن يشهد أكبر افتتاح في دور عرض أوديون منذ صيف 2019".

وتأجل عرض الفيلم، الذي يقوم الممثل دانيال كريج فيه بدور ضابط المخابرات الشهير، ثلاث مرات على الأقل عن الموعد الأصلي في أبريل نيسان 2020 مع انتشار فيروس كورونا الذي أجبر دور السينما على الإغلاق في مختلف أرجاء العالم.