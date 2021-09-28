القاهرة - محمد صلاح



أصابت الحيرة متابعي الفنانة ريهام حجاج على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حقيقة حملها أو إجهاضها وفقدان الجنين، حيث كشفت صور احتفالها بعيد ميلادها الذي نظمه لها زوجها النائب محمد حلاوة في حديقة منزلهما وبحضور نجمات الفن يسرا والهام شاهين ونيللي كريم وإيناس الدغيدي.



وتبين من صور عيد الميلاد عدم وجود آثار للحمل وعدم انتفاخ بطنها بأي شكل، ليظهر مقربون منها ويؤكدوا انها تعرضت لإجهاض طفلها في عمر اربع أشهر، في حين سرب مكتبها الإعلامي ما يفيد بأنها مازالت حاملا وان حملها لا يظهر على بطنها، والأيام المقبلة تكشف الحقيقة.