القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة منة فضالي عن نجاتها ووالدتها من الموت حرقاً، بعد اشتعال النيران داخل مطبخ المنزل، وأكدت أن والدتها تعرضت لإصابة في يديها، ولم تكشف منة عن سبب الحريق وكيف تمت السيطرة عليه.



منة أعلنت الخبر عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، وكتبت: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، كنا حنموت، المطبخ ولع باللي فيه، وأمي ايديها اتحرقت الحمد لله».



وفي نفس الوقت، كانت منة تواصل تصوير مشاهدها في فيلم «ميني بار» الذي توقف تصويره عقب إصابة بطله نضال الشافعي بانفجار في الزوائد القولونية، وتعاقدت على بطولة فيلم ثالث بعنوان «روحي لك» مع إيهاب فهمي، مروى عبدالمنعم، مدحت تيخة، عمرو عبدالعزيز، إسلام إسماعيل، شريف باهر أحمد علي، وظهور خاص للفنان أحمد سلامة، تأليف ناجي عبدالله وإخراج مازن نيازي، وتدور قصته حول طبيبة شابة تكرس حياتها لعملها في المستشفى، وتتعرض لحادث يقلب الأحداث.