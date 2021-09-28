انتهى فريق عمل فيلم "حامل اللقب"، من تصوير جميع مشاهد الفيلم.

وقال المخرج هشام فتحي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه انتهى من تصوير جميع مشاهد الفيلم بعدما كثف ساعات التصوير خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ عمليات المونتاج والمكساج خلال الأسبوع المقبل، استعدادا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائى مطلع العام المقبل .

وأشار فتحي إلى أن الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، حيث يجسد الفنان هشام ماجد شخصية "لاعب كرة قدم"، فيما تقدم الفنانة دينا الشربينى دور زوجته، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية طوال أحداث الفيلم.

"حامل اللقب" من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني، ومحمد سلام، وأحمد فتحى، ومجموعة من ضيوف الشرف .

ويعد فيلم "حامل اللقب" أولى البطولات السينمائية المطلقة للفنان هشام ماجد، كما يعد العمل الأول له بدون مشاركة صديقه الفنان شيكو، والذي اعتاد الجمهور على ظهورهما معا منذ بدايتهما.

وشارك الفنان هشام ماجد مؤخرا في السينما من خلال فيلم "ديدو" كضيف شرف، والعمل من بطولة كريم فهمي، هدي المفتي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نور قدري، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

كما شارك هشام ماجد مؤخرا في مسلسل "الإختيار2" والذي عُرض خلال السباق الدرامي لرمضان 2021، والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، إسلام جمال، محمد علاء، محمد فراج، خالد النبوي، عمرو عبدالجليل، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.