أنهت شركة Eagle Films/ جمال سنان تصوير مسلسلها الجديد في القاهرة، «ورق التوت»، المؤلف من 45 حلقة، والذي يعد تجربة فريدة من نوعها، ومختلفة عما هو سائد، في نوعية النص والحكاية التي كتبها عبادة نجيب، وطريقة تنفيذها مع المخرج حسام علي، الذي سبق وقدم أجمل الاعمال المصرية منها «القاهرة كابول» و«الرحلة».



هذا العمل يقدم نخبة من الوجوه المصرية الشابة، ويضم في بطولته النجم شريف سلامة، ومعه: ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، محمد كيلاني، آية سليم، مصطفى منصور، ليلى العربي، محمد شفيق، يارا جبران، عمرو صالح، محمد ناصر، يوسف الأسدي، تقى حسام، حنان عادل، معتز هشام وغيرهم.



يجتمع الجميع في مكان واحد، الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشهر، ليواجه كل منهم ما لم يتوقعه. ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعية لكل منهم، ونعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجهل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقية وغيرها.