بيروت - بولين فاضل



كم من الأخبار الفنية الطازجة انتهى إليه حفل «جوائز الموريكس دور» السنوي في بيروت والذي جمع نجوما في الغناء والتمثيل من لبنان والعالم العربي، والسبب أن المكرمين من الفنانين استثمروا وجود الصحافيين حولهم للإفراج عن جديدهم من الأخبار أو ربما لنفي شائعات من هنا وهناك، فماذا في هذا الجديد؟



الفنانة نادين نسيب نجيم التي فاجأت محبيها أولا بقطع الطريق أمام احتمال تصوير جزء ثان من مسلسل «2020»، وقولها إن العمل انتهى في جزء وحيد، ثانيا بإعلان غيابها عن السباق الرمضاني المقبل لأسباب خاصة وظروف لها علاقة بحاجتها إلى الاهتمام «ببزنس» خاص بها وشركة أسستها أخيرا، فضلا عن حاجتها إلى إجازة طويلة من الفن للاهتمام أكثر بولديها ومتابعتهما في دروسهما و«خياطة شيء جميل على ذوقها»، على حد تعبيرها.



في المقابل، أكد الممثل معتصم النهار إطلالته في شهر رمضان المقبل في مسلسل جديد من إنتاج شركة الصباح، وهو مسلسل استثنائي ومميز بتوليفته وشخصياته ونوع النص الذي يقوم عليه، مؤكدا أن هذا العمل سيكون منافسا شديدا في الشهر الفضيل.



ومن جهته، أعلن الممثل قصي الخولي أنه حاضر في السباق الرمضاني المقبل من خلال تجسيده شخصية غير شريرة، ونفى من جهة أخرى خضوعه لعملية تجميل في الوجه خلافا لما أشاعه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشره صورة له في لوك جديد، وقال: لسنا مضطرين للتعامل «السوشيال ميديا» مع هواة أو مع أشخاص يفترضون أنهم يسبقون الحدث أو يكتشفونه، ما أردته من خلال الصورة الأخيرة هو التمهيد للكراكتر التمثيلي الجديد من خلال إطالة شاربي وما إلى ذلك، فافترض البعض أنني خضت للتجميل، وفي كل الأحوال، لست ضد استخدام البوتوكس والفيللر وسائر التقنيات لخدمة حالة أو شخصية تمثيلية في عمل معين.