Every Breath You Take





يتناول العمل، في إطار من التشويق، قصة طبيب نفسي تنتحر مريضته، فيجد حياته الأسرية مضطربة بعد تقرب شقيقها الباقي على قيد الحياة لزوجته وابنته، وتصبح الأمور أكثر صعوبة على الجميع.



الفيلم من إخراج فوغن ستاين، وبطولة: كيسي أفليك، ميشيل موناجان، إنديا إيسلي، سام كلافلن، إيميلي ألين ليند، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 7 أكتوبر المقبل.



















Spirit Untamed





في إطار من المغامرات، تنتقل «لاكي بريسكوت» برفقة عائلتها من منزلهم بالمدينة إلى العيش بقرية صغيرة، وحينما تتقابل مع حصان عنيد يدعى «سبيريت»، سرعان ما تتغير حياتها للأبد.



الفيلم متوافر أيضا باللغة العربية، وهو من إخراج إيلين بوجان، وبطولة كل من: جيك جيلنهال، إيزا غونزاليز، إلتون جوغينز، والطفلة ماكينا غرايس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 7 أكتوبر المقبل.