القاهرة - خلود أبوالمجد

من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»، أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عودتها إلى السينما من خلال فيلم «مفتاح الحب» وذلك بعد غياب طويل عن السينما، حيث ظهرت في المقطع وهي توقع عقود مشاركتها في الفيلم مع الشركة المنتجة، بالإضافة إلى اجتماعها مع فريق العمل، حيث أكدت أن الفيلم يحمل قصة رومانسية وحالة من الدراما. يشار إلى أن هذا الفيلم يعيد نيكول سابا إلى السينما بعد غياب طويل استمر ست سنوات وبالتحديد منذ العام 2015، حيث شاركت ببطولة فيلم «حياتي مبهدلة» بطولة محمد سعد وحسن حسني وأحمد فتحي وإيمان السيد، تأليف سامح سر الختم وإخراج شادي علي.