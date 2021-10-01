كشف الفنان القدير محمود حميدة انه سيشارك في فيلم" صحراوي صحراوي " من إخراج وائل احسان، وتم اختيار شيماء سيف وسيد رجب للمشاركة في الفيلم، وجار اختيار باقى فريق عمل الفيلم، وهو من انتاج محمد السبكى.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير فيلم "صحراوي صحراوي" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما يكون قد تم الانتهاء من التعاقد مع باقي الأبطال.



من ناحية أخرى، ينتظر حميدة عرض فيلم "أهل الكهف"، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة ، ومن بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، مصطفى فهمى، والفيلم احداثه تاريخية في اطار مشوق .