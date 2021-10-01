مفرح الشمري



قام رئيس المركز القطري الكويتي للاتحاد العام للفنانين العرب ورئيس نقابة الفنانين الكويتيين د.نبيل الفيلكاوي بزيارة إلى مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، وكان في استقباله فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجاءت زيارة الفيلكاوي كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان والنقابة في دورات المهرجان المقبلة.



المهرجان ترأسه شرفيا النجمة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان القدير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.