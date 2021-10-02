تم الإعلان عن تكريم الممثل البريطاني دانيال كريج بنجمة في ممر المشاهير في هوليوود.

وسيصبح دانيال كريج (53 عاما) ، نجم سلسلة أفلام جميس بوند، آخر ممثل يتم تكريمه في معلم الجذب السياحي في لوس أنجليس.

وقالت غرفة التجارة في هوليوود إن نجمة كريج- وهي رقم -2704 سيتم وضعها في احتفال يوم 6 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وسيتم وضع النجمة في 7007 هوليوود بوليفارد، في إشارة إلى اسمه السري الشهير "007" وبجانب الممثل الراحل روجر مور، أحد الممثلين الذين سبقوا كريج في أداء دور جميس بوند.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن آنا مارتينيز، منتجة المراسم في ممر المشاهير في هوليوود إن دانيال كريج رمز ثقافي بريطاني وهو الرجل الذي جسد شخصية جيمس بوند في خمسة أفلام .