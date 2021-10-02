منحت أكاديمية السينما الألمانية جائزة الفيلم الألماني لفيلم "أنا إنسانك" الذي يمثل قصة تراجيكوميدية (مأساة ملهاة) للمخرجة ماريا شرادر وحصل الفيلم على جائزة "لولا الذهبية" كأفضل فيلم روائي طويل.

وقالت الأكاديمية في برلين إن الفيلم فاز بأربع جوائز في المسابقة.

ويطرح الفيلم سؤالا عما إذا كان من الممكن أن يقع المرء في حب إنسان آلي، كما حصل الفيلم على جائزة الكتابة والإخراج.

فازت الممثلة مارين إيجرت بجائزة لولا لأفضل بطلة فيلم، حيث تلعب دور عالمة من المفترض أنها تختبر إنسانا آليا كشريك حياة.

تواصلت المخرجة شرادر مع المحتفلين عبر تقنية الفيديو، وقالت خلال حفلة المساء إنها كانت تود الحضور بنفسها في برلين، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب ارتباطها بأعمال تصوير في نيويورك.

تعتبر جائزة الفيلم الألماني هي أهم جائزة وطنية في صناعة السينما، حيث يصوت 2000 عضو من أكاديمية السينما الألمانية على العديد من الفائزين بالجوائز.

تم تكريم أوليفر ماسوتشي كأفضل ممثل رئيسي عن فيلم "ولد شقي" ، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي إلى فيلم "السيد باخمان وفصله الدراسي".