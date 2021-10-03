بيروت - بولين فاضل



اعتبر الفنان ملحم زين أن الحفلات في لبنان هي مظهر من مظاهر الحياة والروح للبلد في ظل الأزمة الاقتصادية القاسية الحاصلة، لافتا إلى أنه تمنى لو كانت أغنية «أنت معلم» للفنان المغربي سعد لمجرد له وغناها، وقال: رغم أنها ليست «ستايلي»، ولكن طالما غناها سعد لمجرد فكأنني أنا غنيتها بالضبط.



وعن دخول أحد أفراد أسرته في عالم الفن، قال ملحم خلال استضافته في برنامج «تفاعلكم»، إنه رجل شرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يحافظ على العادات والتقاليد، ويسمح للأبناء بدخول الفن إذا كان يتمتع بموهبة فعلية وليس أن أقوم بفرضه على الجمهور بالقوة ولكنه يرفض دخول البنات.



ورفض ملحم بشكل قاطع تصرف بعض الفنانين الذين يعرضون حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى وجود الكثير من الحرمات في المنزل التي لا يمكن تخطيها، وقال: ما يفعلونه هذا خطأ كبير، لأن البيوت لها حرمتها، وما يحدث في المنازل الخاصة لا يجب أن يظهر على الكاميرا أو «السوشيال ميديا».