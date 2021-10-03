

لاتزال أخبار اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم الفن منتشرة بقوة ليس على مواقع التواصل الاجتماعي فقط وإنما أيضا في كواليس الوسط الفني، حيث يتردد أن كلا منهما لم تعد قادرة على العودة والوقوف أمام الكاميرا.



وعن ذلك، قال الفنان د.أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، في مقابلة مع برنامج «ET بالعربي»: «صعب الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف، لكن قرار الاعتزال ليس بيده، كان زمان فنانين كتير اعتزلوا»، وأضاف: «كان الله في عون الأختين الغاليتين دنيا وإيمي، وعايز أقول مش هما بس اللي فقدوا سمير غانم ودلال عبدالعزيز، لأ، كلنا فقدنا سمير ودلال».



وحول اعتزال دنيا وإيمي، قال: «محدش هيوافق إنهم يعتزلوا، وبعدين هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد، هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبدالعزيز، امتداد لرسالة، حتى آخر نفس في حياة الفنان الكبير سمير غانم، والأستاذة الكبيرة دلال عبدالعزيز كانا في الفن لم يبتعدا».



وكانت دنيا سمير غانم قد تسلمت الاثنين الماضي درع تكريم باسم والديها الراحلين، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، ولم تتمالك دموعها وانخرطت في البكاء، بينما غابت شقيقتها إيمي عن الحدث.