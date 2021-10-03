على هامش فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض برعاية وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر ومن تنظيم الشركة العالمية بنش مارك Benchmark على رأسها محمد زكي حسنين، افتتح الفنان عبدالرحمن محمد أول أيام معرض الرياض الدولي على المسرح الأحمر لجامعة الأميرة نورة، حيث أحيا أمسية موسيقية غنائية جماهرية صاخبة تحت شعار «وجهة جديدة، فصل جديد»، قدم خلالها عبدالرحمن باقة من أروع أعماله الفنية عكست بشكل ملموس الأسلوب المبتكر والتوجه الإثرائي وقدرة الفنون على تقديم رسائل إلهام إيجابية وأمل على الحياة وفي الوقت عينه محفزة على المستقبل.



اعتلى عبدالرحمن المسرح وسط تصفيق وهتاف الجمهور، فرحب بالجمهور، وقدم شكره للوطن الذي أتاح له هذه الفرصة ولصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة على دعمه الكبير للثقافة والفن، متمنيا أن يكون صوته وحضوره يليق بهذه المناسبة، موضحا أن قصة الأمسية عبارة عن مقتطفات من تجربة حقيقية للبحث عن الذات والتواصل معها، عبر الموسيقى التجريبية البديلة، لعيش لحظة فصل عن الروتين وتشارك الطاقة والدهشة من خلال «الأمل الذي لن ينتهي».



ثم افتتح الحفل وهو يعزف ويغني «قولوا لها» تلاها باقة من أروع أغانيه التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية، مرفقة بلوحات ورسومات الـGraphics من الحكاية سحرت الجمهور ونقلتهم الى عالم خيالي باهر، إلا أن أغنية «لما تلاقينا» حظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور الذي رافقه في الغناء، إضافة الى أغنية «فعذبها حتى اذاب فؤادها»، «أصابك عشق» وغيرها، غير أن حماس وهتاف الجمهور لم يكن له حدود ولم يتوقف بل وصل النجم السعودي الى قمة أمسيته الغنائية من خلال أغنية «يا من هواه أعزه وأذلني»، وأغنية «أغار عليها»، حيث تعالت هتافات الجمهور الذي رافقه في الغناء، ليحتل الحفل الترند الأول على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تداول الجمهور فيديوهات ومقتطفات من الحفل، كما نشرت شركة «بنش مارك» Benchmark أيضا عددا من الفيديوهات عبر صفحتها الرسمية.



وتميزت أمسية الجمعة بحضور شبابي بنسبة كبيرة لتكون تجربة تجمع بين الأصالة والتجديد، وبداية حفلات وأمسيات معرض كتاب الرياض 2021، والتي تأتي من ضمنها مسرحية الكنز، أمسية موسيقية للموسيقار عمر خيرت، أمسية غنائية موسيقية للفنانين سعدون جابر ونصير شمة، لتكون تجربة تمزج بين التنوع والتجديد في القوالب والأشكال الإبداعية، تحت شعار «وجهة جديدة، فصل جديد».