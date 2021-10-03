دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة السورية منى واصف لـ «الأنباء» أنها حزينة جدا لأنها تودع اليوم أسرتها من خلال سلسلة مسلسل «الهيبة» الشهير. وقالت: «أنا لا أحب الوداع خاصة وداع الأحبة جبل واخواته والكاست الفني الرائع الذين عشت معهم أجمل اللحظات. وما يعزيني النجاح الكبير الذي لاقاه المسلسل وتحقيقه نسبة كبيرة من المشاهدة. وآمل ان تعود تلك الأسرة للعمل مرة ثانية من خلال شركة الصباح والمخرج سامر برقاوي والنجم تيم حسن وباقي النجوم الذين ساهموا في انجاح العمل لكن لا يوجد شيء إلا وله نهاية، وآمل أن يكون الجزء الخامس والأخير محط مشاهدة كبيرة على الفضائيات العربية».



هذا، وكانت أسرة مسلسل الهيبة قد أقامت حفلة وداع خاصه تليق بالنجمة العربية والسورية الكبيرة منى واصف، وذلك مع انتهاء تصوير مشاهدها في الجزء الخامس والأخير من العمل والمقرر بدء عرضه قريبا.



وكشف مخرج العمل سامر البرقاوي عن أجواء هذا الوداع، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على انستغرام صورة تجمع فريق عمل المسلسل بينهم الممثلين تيم حسن مع الممثلة منى واصف، وعلق بالقول: «أسرة «الهيبة - جبل» بجزئه الأخير تودع أم جبل في يوم تصويرها الأخير بالعمل، يطولنا عمرك ست منى».