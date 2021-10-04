دمشق ـ هدى العبود



أكدت الفنانة القديرة ميادة الحناوي لـ «الأنباء» أنها بصحة جيدة وان ما نشر من شائعات حول وفاتها، عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وقالت موجهة رسالة إلى مروجي شائعات وفاتها «أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أنا بخير وبصحة جيدة، وعلى ما يبدو لن ننتهي من نفي الشائعات إن منبع هذه الشائعات هو الحقد وعدم الخوف من الله».



وكشفت عن ان الشائعات تلاحقها حالها حال النجوم السوريين، فمرة ينشرون أني مصابة بكورونا ومرة بالزهايمر وأخرى يعلنون وفاتي، وباعتقادي هذه الشائعات سوف ترتد على مروجيها ولا شماتة بالموت، وان مروجي هذه الشائعات أناس لا يخافون الله وعندما يأتي الموت يكون من رب العالمين سبحانه وتعالى.



وعن جديدها، قالت إنها تستعد حاليا لحفلة غنائية ستقيمها بدبي، بالاضافة الى العديد من النشاطات والحفلات الفنية.