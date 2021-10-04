بدأ المخرج المصري وائل فرج، عمليات مونتاج ومكساج الجزء الخامس من مسلسله الجديد "الآنسة فرح"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال فرج - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الآنسة فرح" قد دخل غرفة المونتاج، بعد الانتهاء من تصوير آخر المشاهد الأسبوع الماضي بمدينة السادس من أكتوبر

يتناول المسلسل قصة فتاة تدعى فرح وتعمل فى أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، وفقا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداث المسلسل منه.

المسلسل من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وإخراج وائل فرج.