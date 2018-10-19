أحمد الفضلي

تستعد الفنانة مي عبدالله لتنفيذ عدة مشاريع فنية تجهز لها حاليا تمهيدا لتصويرها في الأيام المقبلة خلاف انتهائها من تصوير مشاهدها الخاصة بأحدث أعمالها مسلسل «الحزره» والذي سيعرض عبر تلفزيون الكويت في الأيام المقبلة.

وكشفت مي لـ«الأنباء»، بأنها انتهت من تصوير المسلسل الكوميدي الاجتماعي «الحزرة» الذي يجمعها بنجوم الكوميديا الكويتية بقيادة منتج وبطل العمل الفنان القدير عبدالرحمن العقل وإخراج مناف عبدال.

وأضافت أنها تستعد حاليا لتصوير عمل آخر سيحمل عنوان «حكايات»، والذي يجمعها أيضا بالعديد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، من إخراج سلطان خسروه.

كما كشفت مي عن انضمامها الى كوكبة النجوم المشاركين في المسلسل الاجتماعي التربوي «بين الأمس واليوم» الذي سيبدأ تصويره الايام المقبلة ويشهد مشاركة كوكبة من النجوم أمثال محمد جابر واحمد ايراج وغدير السبتي، وهو من تأليف ضيف الله زيد وإخراج احمد الفردان.

وأضافت مي أن لديها أعمالا أخرى ستكشف عنها لاحقا بعد الاتفاق بشكل نهائي مع الجهات المنتجة، موضحة أن أغلبها أعمال يتم تجهيزها للسباق الرمضاني المقبل.