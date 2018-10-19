بيروت - بولين فاضل

نفى النجم عاصي الحلاني أن يكون بصدد تقديم ديو غنائي مع نجله الوليد الذي يتمتع بموهبة غنائية واعدة جدا ما يعني أن وجود الأخير في الستديو إلى جانب والده كان من أجل الاشتراك في الكورس الغنائي المرافق لعاصي في أغنية جديدة انتهى أخيرا من وضع اللمسات الأخيرة عليها. وتجري حاليا اجتماعات مع القيمين على شركة «روتانا» من أجل تحديد موعد صدور الأغنية خصوصا انها من إنتاجها. على صعيد الحفلات يستهل عاصي جولة فنية خارجية في أرجاء كندا تقوده اعتبارا من 16 نوفمبر إلى مونتريال وتورنتو وويندسور وكالغاري.