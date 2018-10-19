برادلي كوبر ممثل أميركي، يعد حاليا من أنجح وأشهر الممثلين في هوليوود، أبدى اهتماما بالصحافة خلال سنوات دراسته حتى أنه عمل في إحدى الصحف المسائية في مدينة فيلادلفيا، لكن خلال سنوات دراسته الجامعية وجد نفسه منجذبا أكثر إلى خشبة المسرح، ومن هنا بدأ بتعلم الفنون المسرحية لتنقلب حياته رأسا على عقب، حيث أصبح اسما معروفا في كل من السينما والتلفاز وحتى المسرح.

بدأ نجم كوبر بالسطوع منذ عام 2005 بعد دوره في فيلم «Wedding Crashers»، تلا ذلك العديد من الأفلام الناجحة مثل سلسلة «Hangover» و«American Hustle» وغيرها.

ولد برادلي تشارلز كوبر في 5 يناير 1975 في فيلادلفيا، لوالديه شارلز كوبر الذي كان يعمل في مصرف، وغلوريا كامبانو كانت موظفة في راديو NBC، وله أخت وحيدة تدعى هولي تكبره سنا.

ارتاد كوبر أكاديمية جيرمانتاون الشهيرة في فيلادلفيا وتخرج منها في عام 1993، وخلال سنوات دراسته اشترك كوبر في العديد من النشاطات في مدرسته وبشكل خاص اهتم بالعمل الصحافي وعمل في صحيفة Philadelphia Evening.

التحق في عام 1993 بجامعة فيلانوفا لكنه انتقل لاحقا إلى جامعة جورجتاون حيث حصل على شهادة في أدب اللغة الإنجليزية بتفوق.

أثناء دراسته في جورجتاون بدأ بتعلم الفنون المسرحية وانضم إلى مجموعة للتمثيل.

اختار كوبر أن يمتهن التمثيل ومن هنا التحق بكلية للدراما في مدينة نيويورك وحصل على شهادة الماجستير في الفنون عام 2000.