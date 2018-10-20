هاجم النجم عمرو دياب، أحد حاضري حفله المقام بجامعة مصر الدولية، مساء أمس، بعد أن ألح عليه في طلب غناء "قال فاكرينك"، التي اعتاد عمرو غناءها في حفلاته.

وقال دياب نصًا على طالب الأغنية: "والله ما هقولها، أنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها، أنت هتمشيني على مزاجك، مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي".

"قال فاكرينك"، كلمات بهاء الدين محمد، وقدمها خلال حفلاته أكثر من مرة.

وبني لدياب مسرح ضخم جهز بأحدث أجهزة الصوت، ويشارك عدد كبير من رجال الأمن، منذ صباح أمس، في تأمين الحفل بسبب القبول الكبير على الحفل من قبل جمهور الهضبة.

وطرح الهضبة ألبومه الأخير "كل حياتي"، الجمعة 5 أكتوبر، في الأسواق على أسطوانات ضوئية "CD" وذلك بعد طرح ألبومه كاملًا عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".