القاهرة ـ محمد صلاح

دخلت الفنانة داليا مصطفى لوكيشن الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، وذلك عقب عودتها من بلجيكا مع أسرتها في رحلة سياحية.

والمسلسل يدور حول قضايا المرأة والخلافات على الميراث والزواج ممن تحب وجبروت الرجل في التعامل مع زوجته وشقيقته، المسلسل بطولة سوسن بدر، احمد بدير ولوسي، كما تم التعاقد مع مجدي كامل بدلا من منذر رياحنة، وعبير صبري.

وتقرأ حاليا داليا عددا من السيناريوهات لأعمال الدراما الرمضانية وأبدت إعجابها بأحدها ولكن تنتظر عقد جلسة مع المخرج والمؤلف والمنتج لمناقشة بعض التفاصيل قبل توقيع العقد.

داليا أعربت عن عدم قلقها من غيابها الطويل عن شاشة السينما، حيث أكدت أنها تتلقى العديد من المشروعات السينمائية ولكنها لم تجد الشخصية التي تعود بها للشاشة الكبيرة، وتسارع بالرفض بمجرد قراءة السطور الأولى للسيناريو لعدم جودة العمل.

المعروف أن آخر أعمال داليا السينمائية كان فيلم «كبير الحلم» منذ 5 سنوات وشاركها البطولة حسن الرداد، ولقاء سويدان، ومها أحمد، ونشوى مصطفى.