فيما لا تزال الفنانة اللبنانية ميريام فارس تتلقى العلاج اللازم للتخلص من مرضها الذي لفه الغموض حتى الآن، كشف تقرير تلفزيوني للمرة الاولى تفاصيل مرضها.

وكشف برنامج Trending MBC عدم وجود أي حالة خطيرة تمر بها ميريام في الوقت الحالي، وانها تتلقى العلاج المناسب لاستعادة قدرتها على الغناء من دون أوجاع ومشاكل، بعد اصابة عانت منها في الأوتار الصوتية.



وأوضح التقرير ان مرضها شبيه بما يعاني منه النجم المصري تامر حسني، وأنها لم تمر بمرض خطير كما أشيع، وكل ما في الأمر أنها كانت تعاني من التهاب حاد في الحبال الصوتية، وهي لم تخضع لأي عملية جراحية، بل تقوم بحماية صوتها وتدريبه لعلاجه بشكل كامل.

وكشف البرنامج أيضاً ان عودة ميريام للجمهور ستكون قريبة، حيث تصوِّر حاليا "كليب" في ألمانيا وآخر في لبنان، نافياً ظهورها في الأيام المقبلة في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني.