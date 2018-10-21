روى الممثل محمود الليثي قصة دخوله مجال التمثيل، ومعاناته في بدايته، الأمر الذي جعله يدخل في نوبة من البكاء.

وقال الليثي خلال حلوله ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، الذي يعرض على شاشة قناة cbc، إنه كان يعمل كمهندس في هيئة قناة السويس ولكنه تقدم بطلب إجازة من العمل لتحقيق حلم التمثيل.

وأضاف أنه ظل يتردد على بورسعيد، أثناء دراسته في ورشة المخرج خالد جلال في القاهرة، بسبب وظيفته، وعندما قرر ترك الوظيفة والتفرغ للتمثيل، نفذت أمواله، وواجه صعوبة في تدبير نفقاته، حتى أنه كان يأكل مرة واحدة كل يومين.



وأشار إلى أنه استقر على السكن فى شقة بمحافظة الجيزة مع ثلاث أفراد آخرين بسبب الظروف المالية والمعيشية، وكان يكرر مشواره على قدميه من الجيزة إلى دار الأوبرا، مؤكدا أن أسرته كانت ترسل له مبلغ مالي، ورغم أنه لا يكفي أصر على استكمال المشوار والمغامرة دون تنبيه أسرته للحالة المعيشية الصعبة.

ولم يستطع الممثل استكمال الحديث عن تلك الفترة، وبكى بشدة خاصة بعد تذكره لفضل والدته عليه.