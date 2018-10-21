بعد انتشار شائعات عن إلغائه، أقيم حفل المطربة اللبنانية إليسا في مصر، في جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة جمصة، الواقعة داخل إحدى المناطق الريفية، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

غنت إليسا التي اختارت إطلالة رقيقة عدداً كبيراً من أغنياتها، خاصة من ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، وهذا الحفل هو الأول لها في مصر بعد إطلاقه، وكان استقبالها حاراً، من طلبة وطالبات الجامعة الذين احتفوا بوجودها وسطهم، في حدث يندر أن تفعله أي من الجامعات المصرية التي تعتمد في حفلاتها في كثير من الأحيان على مطربي الصف الثاني أو مطربي برامج اكتشاف المواهب الغنائية، واختارت أن تكون أولى أغنياتها في الحفل هي"وحشتوني"، وقد بدت المطربة متأثرة للغاية أثناء غنائها بعض الأغنيات.

وتعرض الحفل قبل إطلاقه بساعات إلى شائعة الإلغاء، إذ قيل إن اليسا بعدما تأكدت أن الجامعة التي تستقبلها في إحدى المناطق الريفية النائية في مصر اعتذرت عن عدم حضوره، وهو ما دفعها للرد على هذا الكلام بشكل غير مباشر عبر الحفل، قائلة للحضور إنها سعيدة بالوجود في جامعة الدلتا بمدينة جمصة وفي مصر، وكم هو شيء عظيم أنها ترى هذا الكم من الطلاب المتعلمين في بلد عظيم مثل مصر.

وعلى الجانب الآخر، تسجل إليسا، مساء اليوم السبت، حلقة تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامجها "معكم"، الذي يعرض على فضائية سي بي سي المصرية، وتتحدث فيه عن رحلتها مع مرض سرطان الثدي الذي أعلنت عن شفائها منه في نهاية فيديو كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي عرض في شهر يوليو/ تموز الماضي، ولم تتحدث من وقتها عن تفاصيل المرض وكيفية خوضها الرحلة والفترة التي استغرقتها، ليكون هذا هو اللقاء الأول لها بعد المرض.

الحفل حضرته بعض مريضات السرطان، إذ كانت إليسا قد قررت، بالاتفاق مع منظمي الحفل، طرح تذاكر مجانية لهن.

وكانت إليسا قد وصلت إلى مصر صباح الأربعاء الماضي، استعداداً لإقامة الحفل، وكان بصحبتها مدير أعمالها أمين أبو ياغي.