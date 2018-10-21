بيروت - بولين فاضل

سجل الفنان معين شريف عتبه على بعض المهرجانات اللبنانية التي تقوم بتغييبه ومن بينها مهرجانات بعلبك الدولية ومهرجانات بيت الدين وجبيل، وتحدث عن مخطط متفق عليه للترويج لفن مغاير عن الفن الذي أرساه الأسلاف لاسيما الرحبانية، مشيرا إلى أن كل ما يمكن أن يقوم به كفنان هو رفع الصوت لكونه ليس من النوع الذي يدق الأبواب.

وعن أرقام متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبدو قليلة نسبة إلى فنانين آخرين، أكد شريف أنه إنسان دقيق وهو يرفض زيادة متابعيه من خلال شركات معينة ولقاء مبالغ مالية، مشيرا إلى أن بعض الفنانين أغنياء على مواقع التواصل. ويرى ان لكل أغنية توقيت طرحها الخاص ولهذا السبب طرح أخيرا أغنية «بلا قلب» لكونها تقوم على أجواء صيفية فرحة.