جواهر بنت عبدالله القاسمي: نؤمن بأن رسالة الفن والثقافة أقوى من أي رسالة أخرى

دلال العياف

أسدل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي نظمته مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، الستار على فعاليات دورته السادسة التي أقيمت تحت شعار «فكر سينما» خلال الفترة من 14 وحتى 19 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 138 فيلما من 31 بلدا.

تكريم وأفلام فائزة

ختام الكرنڤال السينمائي الأول من نوعه على صعيد إمارة الشارقة والمنطقة، حمل، ملامح فوز لجميع المشاركين، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن فوز 8 أسماء عربية وعالمية من صناع الأفلام السينمائية بجوائز الحدث السبع، إذ حصد فيلم «مستر حصان» جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال، لمخرجيه رامي عمر زيناتي، ويارا زنداقي، فيما نال «جندي الشوكولا» جائزة أفضل فيلم من صنع الطلبة، لمخرجه جاكسون سميث، وحمل فيلم «1-0» لمخرجته ندى الأزهري جائزة أفضل فيلم عربي قصير.

أما جائزة أفضل فيلم دولي قصير، فذهبت للفيلم «إيلين» لمخرجه أندي نيوبري، في حين جاء فيلم «السلة» لمخرجه سوريش إيريات كأفضل فيلم رسوم متحركة، وتوج فيلم «مفاجأة» من إخراج باولو باتريسيو بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وفاز فيلم افتتاح المهرجان «زرافتي» لصانعته باربارا بريديرو بجائزة أفضل فيلم روائي طويل.

وفي كلمتها خلال حفل الختام، قالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة (فن)، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل: «عودتنا إمارة الشارقة التي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ودعم وتوجيهات قرينة حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على احتضان أهم الأحداث والمبادرات الثقافية التي تسهم في النهوض بأذهان الأطفال، وتثري خيالهم ومعارفهم، وتقودهم إلى اكتشاف المستقبل مدعمين بالمعرفة، والإبداع، والتسامح».

وتابعت مدير مؤسسة (فن)، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل: «منذ انطلاقته سعينا لأن يكون مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل نافذة تطل منها الأطفال على عوالم السينما العربية والعالمية، من الشارقة التي يجتمع على أرضها المبدعون سنويا من مختلف أنحاء العالم، لأننا نؤمن بأن رسالة الفن والثقافة أقوى من أي رسالة أخرى، فهي المحرك الرئيسي للطاقات والأحلام والشغف، لهذا وضعنا في المؤسسة جملة من الأهداف التي تعرف بدورها على صعيد المشهد الثقافي المحلي والعربي، فاختارنا أن تكون إلى جانب الأجيال الجديدة، منصة فاعلة تسهم في إثراء معارفهم الفنية، وتعزز من مواهبهم وإبداعاتهم».

رعاة محليون وعالميون

وكرمت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، رعاة المهرجان، حيث سلمت شهادة ودرع المهرجان لكل من الراعي الذهبي: غلف تراينر Gulftainer، وكريسسنت انتربريس Crescent Enterprises، والراعي الفضي: شركة تلال العقارية، والراعي البرونزي: هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والراعي الداعم كل من او اس أن OSN، وGrandstores وXdesign، ومطار الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب الناقل الرسمي: طيران الإمارات، وبي أم دبليو BMW AGMC، والشريك الرسمي الإعلامي لتلفزيون الأطفال: قناة ماجد - إحدى القنوات التابعة لأبوظبي للإعلام والشركاء الإعلاميين مؤسسة الشارقة للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

كما كرمت الشريك التعليمي سيباستيان ريتشوولد، Third Eye Photo and Media Production وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي وNikon School واتحاد المصورين العرب وأجيال ميديا والراعي اللوجستي مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وسينما سيتي وLast Exit والزوراء وواجهة المجاز المائية إضافة إلى شريك الضيافة سنترو.

وكرمت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي أعضاء لجنة التحكيم: عبدالله الحميري، ومحمد إبراهيم، وحسن رجب، وأحمد إبراج، وأحمد الملا، ونجلاء الشحي، وبراين فرجسون، وسايمون ميدارد، وهناء مكي، وقسورة الخطيب، ومنصور عبد الأمير، وحمد الشهابي.

كما تم تكريم مقدمي الورش المدرب فاروق حسن، المخرج غسان عبدالله، المدرب عدنان سلوم، والمدرب سيف مشربك، والمدربة آلاء محمود، والمدرب رايان ج باليس، والمدرب محمود الحسن، والمدرب سحر عبدالله، والمدرب جميلة المعلا، والمدرب عائشة الحمراني، والمدرب محمد الهاشمي، والمدرب حمزة الخطيب، وإدارة سلامة الطفل.