

وصفت الفنانة اللبنانية ​جيسي عبدو، ​التي انشغلت منذ أشهر بتصوير أعمالها الجديدة، الفترة الصعبة التي عاشتها الفترة الماضية بسبب وفاة والدها، وقالت: لا يتخطى الإنسان المصائب بل يتعايش معها، فقدان الأب بالطريقة التي فقدته فيها هو أكبر وجع، ولا أعتقد أن هناك وجعا أكبر منه، ولم أتوقعه يوما من الأيام وحتى لم أفكر به من قبل، لا أتحدث كثيرا عن الموضوع لأنه يتعبني نفسيا بشكل كبير، بعضهم قال إن ما حصل يصبح أسهل مع الوقت، لكني لم ألحظ هذا الأمر بل على العكس الجرح يكبر والاشتياق يكبر يوما بعد يوم، الأمر صعب جدا.



وتابعت جيسي، بحسب موقع «الفن»: لا أحد يستطيع أن يخرجني من هذا الوضع الذي عشته، ولا أي شخص في العالم يمكنه، أطلب من الرب أن يصبرني ويهون الأمور علي فقط. لكن حين تكون محاطا بأشخاص تحبهم مثل عائلتك وأصدقائك المقربين، مثلا جدتي التي فقدت ابنها (والدي) هذه الأمور تجعلك اكثر قوة، وتقول أحيانا إن الوقت سيمضي، لكن حين تصبح وحدك يعود الوجع كما هو.