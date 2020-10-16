كشفت الفنانة ميس حمدان عن سبب عدم زواجها حتى الآن ومواصفات فتى أحلامها، حيث أوضحت أنها لا تعلم الوقت الذي يمكن أن ترتبط فيه بالزواج، وأكدت أنها من المستحيل أن تتزوج من دون حب، قائلة: «أنا من نوعية البشر الذين من الصعب اقتحام قلوبهم بسهولة، ولا أنكر أنني مررت بتجارب في الحب لم تكتمل، لسبب ما قد يكون سوء اختيار، ولكنه في النهاية نصيب».



وأكدت ميس، في تصريح لمجلة «لها»، أن تجارب زواج العديد من زميلاتها والنساء عموما تنتهي بالفشل، ضاربة المثل بشقيقتها مي سليم التي تعتبرها أقرب شخص إليها، حيث مرت بتجربة زواج لم تكتمل، موضحة: «ليست مي فقط، فهناك حوالي 99% من الزيجات فاشلة، فأصبحنا في زمن يندر فيه التوافق والتفاهم، ليكتمل الزواج ويستمر لأسباب كثيرة، منها الضغوطات النفسية والاجتماعية».



يذكر أن ميس كانت قد أثارت الكثير من الجدل في الفترة الماضية بعدما قلدت بعض النماذج من الفتيات اعتبرها العديد من الجمهور تنمراً عليهن.