دمشق ـ هدى العبود



تواصل الفنانة القديرة السورية وفاء موصلي تصوير اعمالها الدرامية، وكشفت لـ«الأنباء» ان مسلسل «الكندوش» دراما بيئة شامية بامتياز لأن المؤلف الفنان حسام تحسين بيك عاشها بتفاصيلها



فقدمها برقيها وأصالتها وعاداتها وتقاليدها وصور الوجع الذي كانت تعاني منه تلك البيئة أيضا.



واضافت: «الكندوش» عمل مختلف كليا لأنه يجسد البيئة الشامية على حقيقتها خصوصا وانني عشت تلك الفترة، ومن يقرأ النص على الورق يشعر ان الشخصيات تتحرك حية أمامه كما في النص الكثير من الخطوط المتنوعة والأجمل الخط الكوميدي والتراجيدي والاجتماعي الذي يغوص بأعماق تلك الحقبة التي دارت بين 1935 و1940 وستلاحظون ان كل شيء موظف بمكانه، ولم يقحم الكاتب العمل بأحداث عشوائية.



وعن دورها في المسلسل قالت: أجسد دور داية الحارة الظريفة والمحبوبة والتي لها كلمتها واحترامها عند أهالي الحي وتحب الحق وبعيدة عن الطمع والجشع ولكنني أحب القصص لأنني مثقفة ومطلعة على كثير من الحكايات والقصص نتيجة مخالطتي لجميع طبقات الحارة، المسلسل من تأليف الفنان حسام تحسين بيك ومن إنتاج شركة ماهر برغلي وتصدى للإخراج سمير حسين والإشراف الفني الفنان أيمن رضا والبطولة للكبير أيمن زيدان بدور أبو عزمي.



وما مضمون مسلسل الثاني «حارة القبة»؟



٭ تدور أحداثه بمطلع القرن الماضي وسيتطرق للعديد من القضايا التي حدثت في تلك الفترة فقد مات أسلاف لنا جميعا، وأقول جميعا لأن العثمانيين حكموا الوطن العربي أربعمائة عام، تخللتها حروب ليست حروبهم، ودافعوا عن قضايا ليست قضاياهم، وأجسد شخصية أم سعيد زوجة صاحب مكتبة، وهي إنسانة رزينة وحكيمة عندها بنت تعاني من مشكلة اجتماعية كانت هاجسي الأوحد وفي كل مرة نقترب من الحل تقع كوارث.



ومن ابرز الفنانين النجم عباس النوري وسلافة معمار، سلوم حداد، صباح الجزائري، خالد القيش، شكران مرتجى، نادين تحسين بيك، سيف الدين سبيعي وغيرهم من النجوم.



يقال هناك جزء ثان من «سوق الحرير»؟



٭ صحيح، لعبت في الجزء الأول دور أم عزو الزوجة المغلوب على أمرها تعيش مع زوج بخيل يجسد الدور عبد الهادي صباغ وحقيقة مسلسل سوق الحرير حصد مشاهدة كبيرة وعلى غير العادة جاءت الإشادة من النقاد والجمهور وهذا تأكيد على صدق رهان إدارة ام بي سي وشركة سليما، ومسلسل «سوق الحرير» جرت أحداثه خلال فترة خمسينيات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال أحداث عاشتها عائلة دمشقية كانت على مستوى عال من الغنى والجاه والمال وهو من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة النجوم بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار، وفاء موصلي، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، وقمر خلف، ومن مصر النجوم عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة دارين حداد.



وهل لديك عمل آخر؟



٭ نعم «عشارية انتقام بارد» من إنتاج شركة كولدن لاين، ومن إخراج سيف الدين سبيعي، العشارية عبارة عن دراما تتمتع بنوعية ونسيج جديد بعيدة عن الدراما المعتادة بمعنى أنها ليست قضية فلاش باك، هي عبارة عن تخيلات لإنسان وقع بالكوما، أي أنه غاب عن الوعي بشكل كامل لمدة خمس سنوات في عالم آخر، نتيجة حادثة جرت بينه وبين شقيقه ولا اريد ان احرق تفاصيل العمل.