للحين منتج عربي مقيم بدولة خليجية رافض إعطاء الحقوق المادية لكاتبة عدلت بشكل كبير على نص مسلسله اللي انعرض على شاشة عربية والمصيبة يقول انه يخاف الله.. واضح تخاف الله!

استغلال

كاتب اعمال درامية يبي يرد للساحة الفنية بعد غياب طويل عنها بعد ما فضحه أحد المؤلفين العرب انه كان يستغله في كتابة النصوص الدرامية ويحطها باسمه بعد خلجنتها.. من عاش بالحيلة مات بالفقر!

لهجة

عدد من المخرجين اللي لهم تجارب سينمائية هالأيام مستغربين من مهرجان سينمائي لجنة التحكيم فيه عرب والأفلام المعروضة بالمهرجان باللهجة الخليجية القح وخايفين من النتايج.. صچ الله يعينكم!