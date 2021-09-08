أرنولد شوارزنيغر، ينصح حاكم كاليفورنيا الحالي، بخوض الانتخابات الصعبة القادمة بنفس الروح التي خاضها شوارزنيغر سابقا حين فاز بمنصب حاكم كاليفورنيا.

بيليه، لاعب الكرة البرازيلي، 80 سنة، يعلن شفاءه من إزالة ورم سرطاني في القولون بمستشفى في ساو باولو.

«سأواجه هذه المحنة بابتسامة على وجهي وتفاؤل منبعه تواجد أسرتي وأصدقائي حولي»

«كرياضية، لم أفقد السيطرة على جسدي، ولم أخش أحداً أبداً، إلا حين خدرني»