«تعلم كيف تصبح أرنولد شوارزنيغر!»
أرنولد شوارزنيغر، ينصح حاكم كاليفورنيا الحالي، بخوض الانتخابات الصعبة القادمة بنفس الروح التي خاضها شوارزنيغر سابقا حين فاز بمنصب حاكم كاليفورنيا.
«سأواجه هذه المحنة بابتسامة على وجهي وتفاؤل منبعه تواجد أسرتي وأصدقائي حولي»
بيليه، لاعب الكرة البرازيلي، 80 سنة، يعلن شفاءه من إزالة ورم سرطاني في القولون بمستشفى في ساو باولو.
«كرياضية، لم أفقد السيطرة على جسدي، ولم أخش أحداً أبداً، إلا حين خدرني»
أندريا كونستاند، الرياضية الكندية التي اتهمت الممثل الشهير بيل كوسبي بالاعتداء عليها، تكتب مذكراتها.
«5 سنوات سجناً»
لي فان تري، فيتنامي الجنسية، يتسلم حكما بالسجن بعد محاكمة ليوم واحد، جراء خرقه حجره الصحي أثناء إصابته بكورونا، ونقل العدوى إلى غيره.
«ثاني أغنى شخصية إعلامية بعد أوبرا وينفري»
ريحانا، المغنية الباربادوسية، تنضم لقائمة المليارديرات، بثروة 1.7 مليار دولار، وفق مجلة فوربس.