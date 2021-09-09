«أحب التقدم في العمر ولا أرغب في أن أعود شابة مجدداً»
مونيكا لوينسكي، تؤكد أن التقدم في العمر يمنحها بصيرة لم تعرفها في شبابها.
«دوماً يفقد حزب الرئيس أغلبية المجلس بعد عامين من تنصيبه»
ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي، يتوقع فقدان الحزب الديموقراطي أغلبية مجلس النواب.
«لم نلتق بعد الطلاق لمدة 20 سنة»
ميني درايفر، الممثلة البريطانية، عن لقائها مؤخراً للمرة الأولى بطليقها الممثل الأميركي مات دامون.
«الكوميديا تحرك العقل وتحفز الذكاء»
جون ليدون، المغني البريطاني، عن حرصه على متابعة أفلام الكوميديا.
«بالغت في إلحاحي عليه أن ينام كبقية الأطفال، فمات في يدي»
أماندا والدر، صاحبة دار حضانة أطفال غير مرخصة بداكوتا الجنوبية الأميركية، التي ضربت طفلا عمره عام ونصف العام ما أدى إلى وفاته.