مونيكا لوينسكي، تؤكد أن التقدم في العمر يمنحها بصيرة لم تعرفها في شبابها.

«أحب التقدم في العمر ولا أرغب في أن أعود شابة مجدداً»

ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي، يتوقع فقدان الحزب الديموقراطي أغلبية مجلس النواب.

«دوماً يفقد حزب الرئيس أغلبية المجلس بعد عامين من تنصيبه»

ميني درايفر، الممثلة البريطانية، عن لقائها مؤخراً للمرة الأولى بطليقها الممثل الأميركي مات دامون.

«لم نلتق بعد الطلاق لمدة 20 سنة»

جون ليدون، المغني البريطاني، عن حرصه على متابعة أفلام الكوميديا.

«بالغت في إلحاحي عليه أن ينام كبقية الأطفال، فمات في يدي»