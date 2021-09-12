«التعامل مع السياسيين الأميركيين مثل بيلوسي وشومير هنا، أصعب من التعامل مع بوتين والزعيم الصيني أو زعيم كوريا الشمالية»
الرئيس السابق ترامب عن أسوأ ما واجهه في منصبه.
«لا أحد يريد العمل في الشرطة لدينا»
جيني دوركان، عمدة مدينة سياتل الأميركية، عقب استقالة كامل أفراد شرطة ميسوري.
«إلزامية للقاح مثل إلزامية تشغيل أضواء السيارة ليلاً»
شين بن، الممثل الأميركي، يرفض العمل إلا مع من حصلوا على اللقاح.
«فرضية أن ملكية السلاح تؤدي للعنف فرضية سياسية لا علمية»
ديفيد بوردوا، عالم اجتماع أميركي، منتقدا تقييد حرية امتلاك السلاح بأميركا.
«لأنهما صوّتا لانتخاب بايدن»
جوزيف أنجل ألفاريز (38 سنة) أميركي من تكساس، متهم بقتل محاميين شهيرين لتصويتهما لبايدن.