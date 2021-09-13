«لدينا أسرع حملة تطعيم في أوروبا»
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني.
«وقعت دون إصابة، لأنه دفعني. فالرجل عنيف للغاية»
ايفاندر هوليفيلد، الملاكم الأميركي، منتقدا إيقاف الحكم مباراة الملاكمة التي خسرها السبت، وهو في سن 58 سنة، أمام الملاكم فيتور بلفورت.
«كان أول من أبرم اتفاقية انسحاب مع طالبان، لأنه يحترم الطغاة»
ماري ترامب، ابنة أخ الرئيس السابق ترامب.
«فشلت في المدرسة لانشغالي برسم أفلام كرتون أثناء الحصص»
أدم وينغارد، مخرج أميركي يشتهر بأفلام الرعب والإثارة.
«غير مقبول اكتتاب الشركات الصينية في بورصة نيويورك»
ماركو روبيو، عضو الكونغرس الأميركي، يطالب بمنع اكتتاب الشركات الصينية في البورصات الأميركية.