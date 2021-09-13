«وقعت دون إصابة، لأنه دفعني. فالرجل عنيف للغاية»

ايفاندر هوليفيلد، الملاكم الأميركي، منتقدا إيقاف الحكم مباراة الملاكمة التي خسرها السبت، وهو في سن 58 سنة، أمام الملاكم فيتور بلفورت.