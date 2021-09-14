«أنصح باللقاح، لكني أترك للجميع حرية الاختيار»
الرئيس السابق ترامب عن رأيه في إلزامية اللقاح.
«لم أعد شابا، لكني أستطيع أداء أدوار مهمة»
كلينت ايستوود، الممثل الأميركي، عن دوره في فيلمه الجديد، بعد أن بلغ 91 عاما من العمر.
«ينبغي قتل جيمس بوند، فهو يليق بخمسينيات القرن الماضي فقط»
لي تشايلد، كاتب روايات الإثارة البريطاني، يقترح دفن شخصية جيمس بوند لأنه لم يعد يليق ببريطانيا المعاصرة.
«لكنه في عمر والدي»
نيلك جوناس، المغني الأميركي الشاب، يرد مازحا على سؤال عن احتمال تعاونه مع المغني الأميركي بليك شيلتون.