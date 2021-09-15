«اشترطت عليهم التوقف عن استخدام الفراء كي أرتدي أزياءهم»

بيلي إيليش، المغنية الأميركية، تعلن عن نجاحها في إقناع أزياء أوسكار ديلارينتا بالتوقف عن استخدام الفراء.