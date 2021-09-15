«الإرهاب الداخلي يشترك مع الإرهاب الخارجي في رفض التعددية واحتقار الحياة البشرية وإهانة الرموز الوطنية»
جورج بوش، الرئيس الأميركي الأسبق، يحذر من الإرهاب الداخلي، في خطاب ذكرى هجمات 11 سبتمبر.
«ليس من حقه أن يحاضرنا عن الإرهاب»
دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، يرد على خطاب الرئيس الأسبق بوش.
«اجعليه يوقِّع اتفاق ما قبل الزواج»
أوكتافيا سبنسر، الممثلة الأميركية، تنصح بريتني سپيرز بدفع خطيبها لتوقيع اتفاق ينظم توزيع أموالهما بعد الطلاق.
«اشترطت عليهم التوقف عن استخدام الفراء كي أرتدي أزياءهم»
بيلي إيليش، المغنية الأميركية، تعلن عن نجاحها في إقناع أزياء أوسكار ديلارينتا بالتوقف عن استخدام الفراء.
«ما زلت أرفض اللقاح، رغم أنني إيجابي لما يسمونه بالفيروس»
روبرت ديفيد ستيل، أميركي من جماعة كيو أنون، قبل وفاته بفيروس كوفيد-19 الأسبوع الماضي.