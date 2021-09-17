الرئيس الأميركي جو بايدن، عندما نسي اسم رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، لبرهة خلال اجتماع متلفز.

الرئيس السابق، ترامب، منتقداً الإدارة الحالية خلال حوار هاتفي مع شبكة «نيوز ماكس».

سيمون بايلز، لاعبة الجمباز الأميركية، في شهادتها أمام مجلس الشيوخ عما حدث لها على يد طبيب فريق الفتيات.

«أتهم النظام الذي سمح بوقوع الانتهاكات التي حدثت لي»

إد شيران، المغني الأميركي يصف الجو المخيم على حفلات توزيع جوائز الموسيقى والغناء الأميركية.

«الجو يمتلئ بالكراهية لأن كل مغن يحيط به متعصبون له»

«أعتذر عما قلت، فأنا لم أقصد سوى سعادة الجميع دون أي سلبيات»