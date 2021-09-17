«الزميل الآخر في المنطقة تحت»
الرئيس الأميركي جو بايدن، عندما نسي اسم رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، لبرهة خلال اجتماع متلفز.
«بلدنا سيضيع خلال 3 سنوات»
الرئيس السابق، ترامب، منتقداً الإدارة الحالية خلال حوار هاتفي مع شبكة «نيوز ماكس».
«أتهم النظام الذي سمح بوقوع الانتهاكات التي حدثت لي»
سيمون بايلز، لاعبة الجمباز الأميركية، في شهادتها أمام مجلس الشيوخ عما حدث لها على يد طبيب فريق الفتيات.
«الجو يمتلئ بالكراهية لأن كل مغن يحيط به متعصبون له»
إد شيران، المغني الأميركي يصف الجو المخيم على حفلات توزيع جوائز الموسيقى والغناء الأميركية.
«أعتذر عما قلت، فأنا لم أقصد سوى سعادة الجميع دون أي سلبيات»
أوكتافيا سبنسر، الممثلة الأميركية، تعتذر عن اقتراحها بدفع خطيب بريتني سپيرز لتوقع اتفاقية قبل الزواج.