«ينبغي للحكومات أن تقدم للمواطنين أكثر مما تأخذ منهم»
جو بايدن، الرئيس الأميركي عن فلسفته في الحكم.
«انستغرام يصيب المراهقين بالاكتئاب بما قد يؤدي للانتحار»
جيف هوروفتز، صحافي أميركي في تقرير منشور بصحيفة وول ستريت جورنال.
«الأطباق الطائرة المزعومة قد تكون طائرات تجسس من روسيا»
برايان تود، صحافي أميركي، عن تفسير محتمل لظاهرة الأطباق الطائرة.
«لا استخدم الهاتف الذكي كثيرا ولا أقرأ أي تعليقات على بوستاتي»
جينيفر جارنر، الممثلة الأميركية، عن عدم انشغالها بوسائل التواصل الاجتماعي.
«أحب أن يناديني باسمي وليس بماما»
غرايمز، المغنية الأميركية، تقول إنها لا تشعر بملاءمة كلمة ماما من رضيعها الأول.