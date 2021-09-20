«لن آخذ اللقاح لأنني أصبت بكوفيد وأصبحت محصنة طبيعياً»

سارة بالين، السياسية الأميركية، تعلن أنها لن تأخذ اللقاح لأنها أصبحت محصنة بعد الإصابة ولا تحتاج اليه - وفق قولها.