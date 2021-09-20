«لن آخذ اللقاح لأنني أصبت بكوفيد وأصبحت محصنة طبيعياً»
سارة بالين، السياسية الأميركية، تعلن أنها لن تأخذ اللقاح لأنها أصبحت محصنة بعد الإصابة ولا تحتاج اليه - وفق قولها.
«أنتم ترون وجهي الباسم، ولا تعلمون ما يقال في سماعة أذني»
تايرا بانكس، المذيعة والموديل الأميركية، عن عملها كمذيعة على الهواء.
«أنسب شريك لها»
سام أصغري، هو أنسب شريك لبريتني سپيرز، كما تؤكد خطيبته السابقة مايرا فيرونيكا، الممثلة والمغنية الأميركية.
«لا تشتك حظك ولا تفسر أفعالك»
مهيرا بونر، الصحافية البريطانية، تؤكد أن فلسفة العائلة البريطانية المالكة هي: عدم شكوى المشكلات وعدم توضيح الأفعال.