«لا أتذكر أياً من أخطائي الآن»

باراك أوباما، الرئيس الأميركي الأسبق، يرد مقتضبا على سؤال طرحه الرئيس ترامب عليه، في بداية تنصيبه: «ما أكبر أخطائك؟»، وفق ما يسرد الصحافي بوب ودوارد في كتابه الجديد: خطر.