«لا أتذكر أياً من أخطائي الآن»
باراك أوباما، الرئيس الأميركي الأسبق، يرد مقتضبا على سؤال طرحه الرئيس ترامب عليه، في بداية تنصيبه: «ما أكبر أخطائك؟»، وفق ما يسرد الصحافي بوب ودوارد في كتابه الجديد: خطر.
«إذا راعيت الجواد كصديق فسيراعيك ولن يؤذيك»
كلينت ايستوود، الممثل الأميركي، يفصح عن نصيحته لامتطاء الجياد في سن 91 عاما.
«أصبحنا نرغب في الحرية من التعبير، لا عن حرية التعبير»
جورج ويل، المفكر الأميركي المحافظ، عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع.
«أصبت بكوفيد رغم حصولي على لقاح جونسون»
كريس روك، الممثل الكوميدي الأميركي، «56 سنة» يعلن إصابته بكوفيد رغم اللقاح، ويحث متابعيه الـ 5 ملايين على أخذ اللقاح.