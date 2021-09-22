«أفضّل المثول أمام محكمة داخل بلدي، حتى لو أعدموني»

رونالد ديلا روزا، رئيس الشرطة الفلبينية المتقاعد، معلقا على قرار محكمة العدل الدولية ضم اسمه والرئيس الفلبيني في تحقيق في جرائم ضد الإنسانية.