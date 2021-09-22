«أفضّل المثول أمام محكمة داخل بلدي، حتى لو أعدموني»
رونالد ديلا روزا، رئيس الشرطة الفلبينية المتقاعد، معلقا على قرار محكمة العدل الدولية ضم اسمه والرئيس الفلبيني في تحقيق في جرائم ضد الإنسانية.
«مشواري مع الملاكمة انتهى بطلب من أسرتي»
ماني باكياو، الملاكم الفلبيني الشهير، 42 عاما، يعلن اعتزاله الملاكمة، خلال البرنامج الفلبيني المتلفز: حوارات توني.
«تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت تمنحني الأمل»
أليشيا سلفرستون، الممثلة الأميركية الجميلة، 44 سنة، تعترف باستخدامها تطبيقات المواعدة الإلكترونية بعد الطلاق.
«قد أضحي بحياتي من أجل أولادي»
نيكول كيدمان، الممثلة الأسترالية، 54 سنة، في حوار مع مجلة بيبول.