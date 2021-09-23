«شاهدت وجهها يشرق بالكامل عندما دخل الغرفة»

عن ميغان ميركل، تؤكد الممثلة الأميركية، ميليسا ماكارثي، أنها شاهدت وجهها يشرق، عند دخول الأمير هاري الغرفة، أثناء حوارها معها عبر برنامج زووم.