«مطالبة بتعويض مئة مليون دولار»
الرئيس الأميركي السابق ترامب يرفع دعوى قضائية ضد النيويورك تايمز وابنة أخيه ماري ترامب لنشرهما حساباته الضريبية.
«شاهدت وجهها يشرق بالكامل عندما دخل الغرفة»
عن ميغان ميركل، تؤكد الممثلة الأميركية، ميليسا ماكارثي، أنها شاهدت وجهها يشرق، عند دخول الأمير هاري الغرفة، أثناء حوارها معها عبر برنامج زووم.
«أروع ديكتاتور في العالم»
نجيب بوكيله، رئيس السلفادور، الفلسطيني الأصل، يصف نفسه في تعريفه الشخصي على تويتر.
«اللقاح آمن للأطفال بين 5-11 عاماً»
شركة فايزر تعلن نتائج تجاربها على إعطاء اللقاح للأطفال، بانتظار موافقة هيئة الدواء والغذاء الأميركية.
«معها أشعر بنقص في شهرتي»
جون ليجيند، المغني الأميركي، يقول إن المغنية الأميركية أريانا جراندي لها معجبون أكثر منه.