«لابد أن تحتوي على بعد فني فيها كي أفعلها»

ماثيو ماكوناهي، الممثل الأميركي، يقول إنه يريد الترشح كحاكم لولاية تكساس، لكن ينبغي للوظيفة أن يكون فيها بعد فني.