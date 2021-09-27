«كان ينبغي أن نبقى في قاعدة باغرام الجوية، لقربها من الصين» الرئيس الأميركي السابق ترامب، ينتقد سحب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن للقوات الأميركية من أفغانستان. الرئيس الأميركي السابق ترامب، ينتقد سحب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن للقوات الأميركية من أفغانستان.

«أنقذت البرازيل بعد أن كانت على حافة التحول إلى الشيوعية» جائير بولسنارو، رئيس البرازيل، مستعرضا إنجازاته في خطاب أمام الأمم المتحدة. جائير بولسنارو، رئيس البرازيل، مستعرضا إنجازاته في خطاب أمام الأمم المتحدة.

«يدفعون لك أموالاً طائلة، لكن يعاملونك بطريقة فظة» راسل كراو، الممثل الأميركي، يتذكر نصيحته للممثل الأميركي هنري كافيل، عندما سأله عن الحياة في هوليوود. راسل كراو، الممثل الأميركي، يتذكر نصيحته للممثل الأميركي هنري كافيل، عندما سأله عن الحياة في هوليوود.

«توليد الطاقة من الشمس مستمر للأبد، لكن توليد الطاقة من النفط لن يستمر للأبد» إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، عن موقفه من مصادر الطاقة. إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، عن موقفه من مصادر الطاقة.